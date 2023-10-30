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Росіянам примарилося відбиття атаки українських "безекіпажних катерів" у Чорному морі

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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Росіянам примарилося відбиття атаки українських "безекіпажних катерів" у Чорному морі

Росіяни нібито завдали "вогневої поразки" особливим "безпілотним катерам" / Фото: Unsplash

Російські військові вихваляються, що «вогневу поразку» завдано двом «безекіпажним катерам України» у Чорному морі.

Росіянам знову привиділася маленька перемога над українцями. 

"30 жовтня близько 04:00 мск в акваторії Чорного моря технічними засобами спостереження виявлено два «безекіпажні катери ВМС України». По району виявлення «безекіпажних катерів завдано вогневої поразки", - повідомили в Міноборони Росії.

Там уточнили, що на зовнішньому рейді Севастопольської бухти проводиться комплекс протимінних та протидиверсійних заходів.

Додамо, що раніше у Севастополі раніше пролунали вибухи: окупанти нібито "відбивали атаку українських дронів"

Нагадаємо, що росіяни з тимчасово окупованого лівого берега атакували Херсон, є травмовані містяни

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Дата публікації
Перегляди
281
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