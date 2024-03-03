Росіянам традиційно ввижається: відзвітувалися про нібито збиття 38 "українських безпілотників"

Російські "засоби ППО" нібито знищили над Кримом 38 "українських безпілотників". Про це повідомило Міноборони РФ у соціальних мережах.

"Сьогодні вночі припинено спробу "київського режиму" здійснити "терористичну атаку" із застосуванням 38 "БпЛА літакового типу" по об'єктах на території Російської Федерації", - заявили у відомстві Шойгу.

Мовляв, черговими "засобами ППО" усі "українські безпілотні літальні апарати знищено" над територією Криму.

Також окупанти відзвітувалися, що відновили рух на мості через Керченську протоку після його тимчасового перекриття.

Також представники "влади" повідомляють, що змінився маршрут об'їзду ділянки траси "Таврида", де введені обмеження. Рух транспорту здійснюється транзитом через Феодосію.

Нагадаємо, що в ніч проти 3 березня 2024 року у Феодосії пролунали вибухи.

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