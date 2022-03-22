"Росіянам треба зробити так боляче, як боляче нам" – Зеленський про санкції проти РФ з боку Європи

"Росіянам треба зробити так боляче, як боляче нам" – Зеленський про санкції проти РФ з боку Європи

На думку президента України, Європа повинна робити все, щоб Росія не відчувала себе володарем світу.

Європа повинна робити все, щоб Росія не відчувала себе володарем світу. А росіянам треба зробити так боляче, як боляче українцям. Але не за допомогою ракет і бомбардувань, а за допомогою санкцій та обмежень.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні 21 березня.

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Окремо президент наголосив, що українці не воюють народом Росії, а з військовими, які вторглися на територію України.

Ніхто не воює з "русским народом". Важливо це розуміти. Ніхто не воює з Росією.

"Вони сюди прийшли і вони воюють з Україною. Це важливі речі. Ми конкретно воюємо проти російських військових, солдат і офіцерів, які тут. Наші війська не зайшли на їхню територію, незважаючи на те, що вони відкрито сказали про вторгнення. Тобто ми не воюємо з ними там. По-друге, ми не воюємо з простими людьми. І взагалі там є багато людей, які бояться. Я зараз перейду до Європи, ви зрозумієте – це пов'язані речі. Люди, які в Росії, вони бояться. Бояться вийти на площу, бояться зайвий раз вийти в соціальну мережу і підтримати Україну, вони бояться втратити роботу, втратити будь що. Так от, з таким настроєм живуть і деякі європейські держави. Тому, коли я говорю "не боятись воювати" – воюють військові, не воюють звичайні люди. Європейці можуть воювати санкційно. Вони зараз почали. Воюють блокадою їх (росіян – ред.) економіки, блокадою бізнесу для росіян. І воюють дуже сильно в дипломатії", - зявив він.

Зеленський зазначив, що європейські лідери повинні почати воювати: "Вступ України в Євросоюз – це війна. Для цього нам потрібно брати зброю. Росія не підтримує Україну як частину західного світу. Ось і все. Вони бачать в нас частину пострадянського життя або радянського життя і це і є війна".

Президент України звернувся до європейських лідерів: "Ви сусіди з Росією. І ви навіть не уявляли, що буде повномасштабна війна. Не уявляли до 14 року… Одного ранку ви прокинетесь і відчуєте те, що відчули ми. Просто почалась війна. Буде пізно".

Зеленський наголосив, що Європа повинна робити все, щоб Росія не відчувала себе володарем світу.

"Сьогодні це можливо. Українська армія зупинила другу у світі по кількості армію. Українська армія її зупинила. Це говорить про те, що не треба знищувати народ російський. Це помилка. І, до речі, їх там зараз інформаційно накручують, що це виклик – до Росії, до російськомовних. Це неправда. Вони там у рабстві. Багато людей бояться їм сказати. І це буде вибух у них внутрішній. Вони повинні обмежувати потужність Російської Федерації. Не давати можливості їм заробляти на зовнішніх ринках, виводити їх бізнес, робити їм так боляче, як боляче нам. Тільки ми у підвалах, без води, без їжі, підприємства не працюють. Ми не можемо з вами вийти прогулятися вечірнім Києвом, як це було раніше, зайти до ресторану. Нехай вони це відчують! Але не бомбити їх, не ракетами, не знищувати націю", - резюмував президент України.

Нагадаємо, Польща розуміє всі загрози зі сторони Росії, а тому вже готується до ймовірної атаки держави-агресорки.

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