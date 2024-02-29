Росіянам в Україні видаватимуть посвідки на проживання – у ДМС назвали умови

За словами чиновника, попри війну Україна демонструє гуманне ставлення до громадян РФ, які вже тривалий час проживають на території нашої країни.

В Україні оновили правила отримання документів на проживання для громадян РФ, які фактично тривалий час живуть і мають стійкі зв’язки в Україні та не підтримують стосунків з державою-агресором. Тепер росіяни можуть обміняти посвідку на проживання, якщо мають на це законні підстави.

Про це розповів начальник Центрального міжрегіонального управління Державної міграційної служби в м. Києві та Київській області Вячеслав Гузь в інтерв’ю "Укрінформу".

За словами Вячеслава Гузя, підставами для подовження перебування в Україні і видавання посвідки на проживання можуть бути:

шлюб;

возз’єднання сім’ї;

працевлаштування;

волонтерство;

навчання.

За словами чиновника, в листопаді 2022 року громадянам РФ, які мають родину або працевлаштовані в Україні, Кабмін дозволив обміняти прострочені посвідки на тимчасове проживання для продовження законного перебування на території країни. Але потім обмін документів припинили.

"Сьогодні вони можуть обміняти посвідку до останнього дня її закінчення, але лише на підставі шлюбу, возз’єднання сім’ї чи працевлаштування. Для цього в законодавстві з’явилася новація – процедура продовження терміну тимчасового проживання на період, необхідний для документування посвідкою”, – розповів Гузь.

Чиновник також зауважив, що тепер видавання посвідок на тимчасове проживання громадянам РФ вперше здійснюється за умови в’їзду на територію України за довгостроковою візою D, що є наслідком запровадження візового режиму з Росією.

Інші категорії громадян Росії (волонтери, студенти тощо) можуть отримати дозвіл на проживання в Україні на підставі письмового клопотання центрального органу виконавчої влади України, до компетенції якого належить сфера діяльності таких осіб.

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