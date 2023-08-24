"Росіянам вже треба збирати валізи": ізраїльський журналіст про контрнаступ ЗСУ та звільнення Криму

Захоплений росіянами Кримський півострів буде деокуповано, це лише питання часу.

Україна систематично працює над майбутнім звільненням Криму, і той момент, коли окупанти тікатимуть з півострова, стає все ближчим. Контрнаступ українських військ триває, не варто його недооцінювати.

Про це розповів ізраїльський журналіст Цві Зільбер, пише 24 Канал.

Війна вже у Криму

Останнім часом нерідко йдеться про те, що темпи контрнаступу не такі швидкі, як очікувалося. Звісно, це розчаровує людей, які хотіли "усе й одразу". На думку Зільбера, зараз абсолютно недоречно робити такі висновки, бо триває важка робота, під час якої українські військові поступово звільняють нові й нові території.

Цікаво, що навіть радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван, якого вважають близьким до ідеї переговорів України та Росії, заявляв: війна в Україні не зайшла в глухий кут. Так, ЗСУ методично звільняють нові території.

Тому звільнення Криму є неминучим для ворога. Важливо, що міжнародні партнери не давали обмеження на використання західної зброї на півострові.

"Я думаю, що війна переміститься в Крим дуже швидко. Можна вважати, що війна вже там, враховуючи різні окремі вибухи та підриви. Те, як росіяни тікали після підривів Керченського моста, дуже характерно свідчить, що Крим – це питання часу. Їм вже треба збирати валізи", – зауважив Зільбер.

Немає сумніву, що повернення Криму під контроль України стане колосальним ударом по режиму Путіна. Цей півострів є так званою "перлиною" його корони.

Раніше екскомандир полку "Азов" і заступник командира 3-ї штурмової бригади Максим Жорін висловив переконання, окупований Крим доведеться повертати військовим шляхом. РФ не розуміє ніякої іншої мови, крім мови сили.

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