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Росіяни заборонили особовому складу розмовляти з населенням на тимчасово окупованих територіях

Росіяни заборонили особовому складу розмовляти з населенням на тимчасово окупованих територіях

Росіяни отримали інструкцію не розмовляти зайвий раз з цивільним населенням / Фото: Associated Press

Ворог досі не контролює захоплені території

На тимчасово окупованих територіях ворог заборонив особовому складу розмовляти з місцевими, якщо цього не вимагають посадові обов’язки.

Про це інформує Центр національного спротиву. 

Причиною рішення стала велика кількість інформації, яку місцеві передають Силам Оборони, а з цим й посилення недовіри окупантів до місцевих. Відтак всі частини, які розміщені на ТО отримали інструкцію не розмовляти зайвий раз з цивільним населенням.

Це вкотре свідчить, що ворог досі не контролює захоплені території і є лише тимчасовим окупантом на цій землі. Таким чином всі його рухи все одно стануть відомі й розплата прийде до кожного.

Нагадаємо, росіяни під Херсоном розстріляли трьох мирних українців.

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