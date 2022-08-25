Росіяни 45 разів вдарили по Запорізькій області у День Незалежності: потрощили будинки і гаражі (фото)

За добу російські війська завдали 45 ударів по мирних селах і містах Запорізької області. Окупанти нищили цивільну та критичну інфраструктуру Запоріжжя, Оріхова та Гуляйполя, а також інших населених пунктів у Запорізькому районі. Інформації про поранених громадян не надходило.

Про це сьогодні, 25 серпня, повідомили у поліції Запорізької області.

"Вчора, 24 серпня, впродовж декількох годин ворог атакував місто Запоріжжя. Поліцейські зафіксували влучання ракет в об’єкти інфраструктури міста, а також населених пунктів Комишуваха, Розумівка та Степне", - йдеться у повідомленні.

Озброєні рашисти завдали масштабних уражень по місту Оріхів Пологівського району. Поліція зафіксувала 11 потрощених вулиць, на яких зруйновано понад 20 приватних будинків, квартир, гаражних і господарських приміщень.

Значних ушкоджень вкотре зазнало місто Гуляйполе. Окупанти гатили по оселях мирних мешканців.

"Сильних руйнувань зазнав об’єкт критичної інфраструктури Гуляйполя. Від прямого влучення снаряду зруйновано три поверхи адміністративної будівлі державної власності", - зазначають правоохоронці.

На місцях обстрілів працювали поліцейські, вибухотехніки і рятувальники. За кожним фактом збройної агресії військовослужбовців РВ правоохоронці відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України "Порушення законів та звичаїв війни".

Нагадаємо, сьогодні, 25 серпня, російські військові обстріляли населені пункти в двох районах Запорізької області. Вибухи було чутно аж в Запоріжжі.

Читайте також: