Росіяни 6 днів не виходять у Чорне море після втрати корабля "Сергей Котов"

РФ оговтується від втрати ще одного корабля.
Після знищення патрульного катера "Сергей Котов" інші кораблі РФ шосту добу не виходять у Чорне море.
Про це розповів речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону.
"Окупанти досі збираються до купи і ремонтують 15 своїх пошкоджених кораблів", - сказав він.
Тому росіяни були змушені передислокувати до Новоросійська, зокрема, свої ракетоносії.
Плетенчук додав, що ініціатива у морі наразі на боці України.
Знищення російського корабля - що відомо
Під час атаки на Крим вранці 5 березня був потоплений патрульний корабель РФ "Сергей Котов". У ГУР підтвердили знищення ворожого корабля.
Під час знищення російського патрульного корабля "Сергея Котова" поранено щонайменше 27 окупантів, ще 7 - загинули.
Розвідка Британії оцінила знищення російського корабля.