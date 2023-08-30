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"Росіяни адаптувалися": британський піхотинець сказав, якої зброї потребує Україна

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
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"Росіяни адаптувалися": британський піхотинець сказав, якої зброї потребує Україна

Робота HIMARS

Нашим воїнам потрібно досягати об'єктів ворога у глибокому тилу.

Україні потрібна зброя більшої дальності, щоб посилити контрнаступ. Росія змінює свою стратегію, щоб ухилитися від ударів HIMARS.

Про це сказав морський піхотинець та колишній полонений британський боєць Ейден Аслін.

Росіяни "адаптувалися" до HIMARS 

Відомо, що наразі Україна використовує американські HIMARS для завдання ударів по ключових об'єктах. Однак російські війська вже адаптувалися до цієї тактики. Крім того, дальність цієї зброї доволі обмежена.

Аслін акцентує, що у травні Велика Британія заявила, що відправляє свої крилаті ракети Storm Shadow в Україну, а в середині липня Франція пообіцяла надати свою версію ракет SCALP. Англо-французькі ракети мають розрахункову дальність польоту понад 250 кілометрів, що приблизно втричі більше, ніж ракети, поставлені для української системи HIMARS.

Зауважимо, Німеччину також закликають надати Україні ракети великої дальності Taurus. Втім, Берлін ще не взяв на себе це зобов'язання.

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Дата публікації
Перегляди
311
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