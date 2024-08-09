Росіяни активізували авіацію на кордоні з Чернігівською та Сумською областями – Генштаб

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями росіяни значно активізували діяльність авіації. Населені пункти обстрілюють з території Росії.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

"З території РФ вони здійснювали обстріли Бачівська, Кучерівки, Ромашкового, Кам’янки, Попівки, Юнаківки, Кружка, Бунякіного та низці інших прикордонних населених пунктів", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 5 серпня, по всьому фронту зафіксовано 133 бойових зіткнення, третина з яких – на Покровському напрямку.

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