Росіяни активізували авіацію на кордоні з Чернігівською та Сумською областями – Генштаб

Противник зберігає військову присутність.
На кордоні з Чернігівською та Сумською областями росіяни значно активізували діяльність авіації. Населені пункти обстрілюють з території Росії.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
"З території РФ вони здійснювали обстріли Бачівська, Кучерівки, Ромашкового, Кам’янки, Попівки, Юнаківки, Кружка, Бунякіного та низці інших прикордонних населених пунктів", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 5 серпня, по всьому фронту зафіксовано 133 бойових зіткнення, третина з яких – на Покровському напрямку.
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