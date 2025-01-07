Росіяни атакували автобус в Херсоні: ще одну жінку госпіталізували

Атака призвела до загибелі однієї людини та поранення 9 осіб.

У понеділок, 6 січня, вдарили БпЛА по громадському транспорту. Відомо, що наразі госпіталізували ще одну постраждалу.

Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.

"Меддопомога знадобилася ще одній жінці, яка учора постраждала через російський удар по “маршрутці” у Херсоні", - йдеться в повідомленні

Внаслідок атаки безпілотника на маршрутку вчора, 55-річна жінка отримала мінно-вибухову травму та уламкові поранення. Постраждалу шпиталізували.

Цинічна атака окупантів на Херсонщині призвела до загибелі однієї людини та поранення 9 осіб, двоє з яких перебувають у тяжкому стані.

Нагадаємо, російські військові атакували Херсон, вдаривши БпЛА по громадському транспорту. Атака сталася на 3-му автобусному маршруті

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