Росіяни атакували БпЛА Кіровоградську область: які наслідки падіння уламків

Вночі проти 23 лютого сили ППО знищили у небі над Кіровоградською областю російські безпілотники Shahed. Сталося падіння уламків збитих дронів.

Про це повідомив голова Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович.

"Пережили чергову атаку дронами і ракетами. На Кіровоградщині працювала ППО та мобільні вогневі групи", - наголосив він.

За словами очільники ОВА, внаслідок падіння уламків збитих дронів на територію одного з підприємств у Кропивницькому районі пошкоджено адміністративну будівлю та зруйновано господарську будівлю. Минулося без постраждалих, наголосив Райкович.

Як повідомлялося, вночі проти 24 лютого РФ вдарила дронами, "Іскандерами" і авіаційними ракетами. ППО збила 12 БпЛА і дві Х-59. Збити "Іскандери" не вдалося.

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