Росіяни атакували безпілотниками Одещину: куди цілився ворог (фото)

На світанку 2 жовтня російські військові атакували ударними безпілотниками Shahed Ізмаїльський район Одеської області. Ціллю росіян була припортова та прикордонна інфраструктура.

Про це повідомив керівник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Внаслідок російського обстрілу двоє чоловіків - це водії вантажівок, отримали поранення. Один з потерпілих - громадянин Туреччини. Нині постраждалі у стані середнього ступеня важкості в лікарні. Їм надають всю необхідну допомогу.

За словами Кіпер, внаслідок атаки спалахнула пожежа. Її ліквідували рятувальники.

Через обстріл у пункті пропуску "Орлівка" тимчасово призупинені пропускні операції.