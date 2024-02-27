Росіяни атакували БпЛА Полтавщину: які наслідки падіння уламків

Вночі проти 27 лютого під час атаки безпілотників у Полтавській області спрацювала ППО, сталося падіння уламків збитих дронів.

Про це повідомив очільник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін.

"Уночі рештки ворожого БпЛА пошкодили електролінію в Лубенському районі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що станом на ранок 27 лютого без світла залишилися 208 побутових та чотири юридичних споживачів. Наразі фахівці працюють над відновленням електропостачання.

Як повідомлялося, вночі проти 27 лютого у Полтаві пролунала серія вибухів після оголошення повітряної тривоги. У Повітряних силах ЗСУ повідомляли про застосування балістичного озброєння.