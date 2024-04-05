Росіяни атакували Дніпропетровщину дронами і артилерією: що відомо

Вночі проти п'ятниці, 5 квітня, російські окупанти атакували Дніпропетровщину безпілотниками, а також завдали обстрілів з артилерії.

Про ситуацію в області повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Зазначається, що сили ППО знищили два російські БпЛА над Павлоградським та Нікопольським районами.

Тим часом під обстрілом артилерії протягом ночі була Марганецька громада на Нікопольщині. Туди прилетіло з півдесятка снарядів. Загиблих та постраждалих немає, наголосив Лисак.

Крім того, вранці ворог двічі вдарив по Нікополю БпЛА. Зазначається, що наслідки уточнюються.

"На решті території області – спокійно. Без обстрілів", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, цієї ночі росіяни випустили ракети та "Шахеди". Зокрема, ворог вдарив двома зенітними керованими ракетами С-300/С-400 та трьома балістичними ракетами "Іскандер-М".

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