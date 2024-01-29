Росіяни атакували Дніпропетровщину БпЛА і артилерією: які наслідки (фото)

Протягом понеділка, 29 січня, армія Російської Федерації обстрілювала Нікопольщину на Дніпропетровщині. Внаслідок російської атаки поранення отримали двоє людей.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Протягом дня російські окупанти спрямували на район три дрони-камікадзе. Крім того, загарбник п'ять разів обстріляли область з артилерії. Росіяни цілили по Нікополю, Марганцю та громаді.

Під час обстрілів було пошкоджене комунальне підприємство, вісім приватних будинків, три господарські споруди, а одну ворог зруйнував вщент. Крім того, понівечені лінії електропередавання і газогін.

Наслідки обстрілу Нікопольщини. / Фото: Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

Наслідки обстрілу Нікопольщини. / Фото: Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

Наслідки обстрілу Нікопольщини. / Фото: Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

Наслідки обстрілу Нікопольщини. / Фото: Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

Нагадаємо, вдень 28 січня у Дніпрі прогримів вибух. В Дніпровському районі захисниками з ПвК "Схід" було знищено ворожу ракету.

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