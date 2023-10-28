Росіяни атакували Дніпропетровщину "Іскандерами": скільки ракет вдалося збити

Ракети не досягнули свої цілей.

Російська армія вночі проти 28 жовтня атакувала Дніпропетровщину "Іскандерами". Окупанти випустили чотири ракети по території регіону.

Про це повідомили у Командуванні Повітряних сил ЗСУ.

Росіяни запускали повітряні цілі з району Джанкоя з тимчасово окупованого Криму.

"Близько першої години ночі 28 вересня 2023 року окупанти завдали ракетного удару по Дніпропетровщині чотирма крилатими ракетами наземного базування "Іскандер-К", - йдеться у повідомленні.

Сили ППО збили три крилаті ракети. Втім, зазначається, що четверта теж не досягла своєї цілі.

Нагадаємо, у Дніпропетровській області повітряна тривога тривала від 00:57 до 02:43. ПС попереджали про загрозу ракетного удару. ЗМІ повідомили, що на Дніпропетровщині пролунали вибухи.

Зранку місцева влада розповіла про нічні вибухи в Дніпрі. Відомо, що в області працювала ППО. Минулося без жертв та постраждалих.

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