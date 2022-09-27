Росіяни атакували Донеччину з ракет, "Градів" та артилерії: фото наслідків

Найбільш активні окупанти були на ділянках фронту у Бахмутському та Покровському районах. Армія РФ завдала ударів по дев'яти населених пунктах: містах Авдіївка, Торецьк, Бахмут, Краматорськ, Слов’янськ, Красногорівка, селище Північне, селах Хромове, Нетайлове.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко і пресслужба Національної поліції.

У Бахмутському районі під обстріли потрапили Бахмутська, Торецька і Світлодарська громади. У Бахмуті та Хромовому дві людини загинули, а четверо осіб отримали поранення. Пошкоджено два приватних і два багатоквартирних будинки.

Ввечері 6 вересня під обстріл росіян потрапив Торецьк. Обійшлося без постраждалих, але у місті частково перебито електропостачання. У Світлодарській громаді всю ніч тривали обстріли Одрадівки та станції Майорськ.

У Покровському районі гучно було в Мар’їнській та Авдіївській громадах. Внаслідок обстрілів пошкоджено два приватні будинки у Красногорівці та адмінбудівлю у Максимільянівці. В Авдіївці ніч минула спокійно, але вранці загарбники здійснили масований артобстріл.

Фото: МВС Донецкої області

Фото: МВС Донецкої області

Російські війська застосували проти цивільного населення авіацію, ракети "С-300", РСЗВ "Град", артилерію.

Загалом знищено та пошкоджено 29 цивільних об’єктів - 21 житловий будинок, з них 9 багатоквартирні, лікарня та аптека в Торецьку, палац культури у Краматорську, господарчі споруди.

Як повідомлялося, розпочалася 216 доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. ЗСУ "вивели з ладу" чимало окупантів, ворожої техніки, складів з боєприпасами та відбили атаки на 7 ділянках. Детальнше про ситуацію на фронті - у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

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