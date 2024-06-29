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Росіяни атакували дроном авто поліцейських на Сумщині (фото)

Росіяни атакували дроном авто поліцейських на Сумщині (фото)

Росіяни дроном атакували авто поліцейських у Сумській області. / Фото: Департамент комунікації Нацполіції України

На момент удару правоохоронців не було в салоні автомобіля.

У Сумській області арія РФ дроном атакувала авто поліцейських. Поранення отримав цивільний, який йшов повз.

Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції Сумської області.

Інцидент стався у Шосткинському районі. Окупанти вдарили по правоохоронцях, які виконували службові обов’язки.

"Внаслідок прямого влучання службовий автомобіль повністю знищений, поранень зазнав мирний мешканець", - йдеться у повідомленні.

За даними поліції, правоохоронці виконували службові завдання, а тому вийшли з автівки та перебували неподалік. Від прицільного удару FPV-дрона постраждав місцевий житель, який проходив повз. Його шпиталізували до лікарні.

Росіяни дроном атакували авто поліцейських у Сумській області. / © Департамент комунікації Нацполіції України
Росіяни дроном атакували авто поліцейських у Сумській області. / Фото: Департамент комунікації Нацполіції України

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