Росіяни атакували дроном авто поліцейських на Сумщині (фото)

На момент удару правоохоронців не було в салоні автомобіля.

У Сумській області арія РФ дроном атакувала авто поліцейських. Поранення отримав цивільний, який йшов повз.

Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції Сумської області.

Інцидент стався у Шосткинському районі. Окупанти вдарили по правоохоронцях, які виконували службові обов’язки.

"Внаслідок прямого влучання службовий автомобіль повністю знищений, поранень зазнав мирний мешканець", - йдеться у повідомленні.

За даними поліції, правоохоронці виконували службові завдання, а тому вийшли з автівки та перебували неподалік. Від прицільного удару FPV-дрона постраждав місцевий житель, який проходив повз. Його шпиталізували до лікарні.