Росіяни атакували енергетичний об'єкт ДТЕК в одній з областей: деталі

Енергетикам частково вдалося повернути світло до осель.
Вночі проти 18 лютого російські війська атакували Одеську область та пошкодили енергооб'єкт ДТЕК. Без світла залишилась частина домівок в Одесі та в Одеському районі.
Про це повідомили в пресслужбі ДТЕК.
"На ранок енергетики відновили електропостачання для майже 15 тисяч родин, перезажививши їх з резервних ліній там, де це було можливо", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що як тільки енергетики отримають дозвіл від рятувальників, то розпочнуть ліквідовувати наслідки атаки. Пріоритетом є відновлення електропостачання для критичної інфраструктури. Зокрема, теплових об'єктів.
Нагадаємо, цієї ночі росіяни масовано вдарили по Одесі "Шахедами". Щонайменше четверо людей отримали травми. Пошкоджено цивільну інфраструктуру.
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