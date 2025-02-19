Росіяни атакували енергетичний об'єкт ДТЕК в одній з областей: деталі

Вночі проти 18 лютого російські війська атакували Одеську область та пошкодили енергооб'єкт ДТЕК. Без світла залишилась частина домівок в Одесі та в Одеському районі.

Про це повідомили в пресслужбі ДТЕК.

"На ранок енергетики відновили електропостачання для майже 15 тисяч родин, перезажививши їх з резервних ліній там, де це було можливо", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що як тільки енергетики отримають дозвіл від рятувальників, то розпочнуть ліквідовувати наслідки атаки. Пріоритетом є відновлення електропостачання для критичної інфраструктури. Зокрема, теплових об'єктів.

Нагадаємо, цієї ночі росіяни масовано вдарили по Одесі "Шахедами". Щонайменше четверо людей отримали травми. Пошкоджено цивільну інфраструктуру.

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