Росіяни атакували енергетичний об'єкт у Запорізькій області

Росія провела масовану атаку на Україну, зокрема в Запорізькій області, де було вражено об'єкт енергетичної інфраструктури.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров у своєму Telegram-каналі.

В результаті атаки на цьому об'єкті виникла пожежа. Наразі проводиться уточнення інформації щодо наслідків та масштабів пошкоджень.

Нагадаємо, Внаслідок російської атаки на Запоріжжя 26 серпня загинув цивільний чоловік.

"Укренерго" впровадило екстрені відключення електрики. У Києві вже організовані "Пункти Незламності".

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