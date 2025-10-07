Росіяни атакували енергетику та залізницю в Полтаві: що зі світлом і поїздами (фото)

Пошкодження на залізниці в Полтаві через російську атаку / © Олексій Кулеба

Російська армія у ніч проти 7 жовтня влаштувала масовану атаку на Полтавську та Сумську області, завдавши ударів по енергетиці та залізничній інфраструктурі.

Про це повідомив віцепрем’єр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Через російську атаку в Полтаві уражені локомотивне депо, дистанція енергопостачання, тягові підстанції. Пошкоджено адміністративні та складські приміщення, рухомий склад. Спалахнули пожежі, але рятувальники вже їх загасили. Минулося без постраждалих.

Через атаку тимчасово затримувались поїзди Харків — Львів, Львів — Харків, Краматорськ — Львів. Зараз усі вони в русі.

Через влучання був пошкоджений енергетичний об’єкт. Без електроенергії опинилася понад 1000 домогосподарств у Полтаві та навколишніх населених пунктах.

Схожа ситуація зафіксована і в Сумах. Там пошкодженні житлові будинки і знеструмлена частини міста.

На місцях працюють штаби ліквідації наслідків ворожих удаарів. Фахівці обстежують території, відновлюють енергопостачання, допомагають людям.

Залізничний рух стабілізовано, критична інфраструктура поступово повертається до роботи.

«Мета ворога очевидна — росія намагається зробити зброєю холод і темряву. Ворог хоче зірвати опалювальний сезон і паралізувати роботу Укрзалізниці, яка залишається критичною артерією країни», — зазначив Кулеба.

Пошкодження на залізниці в Полтаві через російську атаку / © Олексій Кулеба

Нагадаємо, у ніч проти 7 жовтня Полтавську область атакували російські дрони. Через влучання по цивільній інфраструктурі виникли пожежі в адмінбудівлях, були пошкоджені житловий будинок і господарська споруда.

Під ворожу атаку потрапили і Суми: вранці там прогриміли вибухи і зникло світло.

Згодом місцева влада уточнила, що в Сумах сталося влучання в об’єкт цивільної інфраструктури. Є пошкодження в житловому секторі та часткове знеструмлення міста.