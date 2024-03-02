Росіяни атакували Харківщину безпілотниками і вбили чоловіка: поліція документує наслідки атаки російських БПЛА 

Ворожі "шахеди" вдарили по житловому району у Харкові і приватному будинку в селищі Великий Бурлук.

Обстріл Харкова стався близько опівночі.

Про це інформує поліція Харківської області у повідомленні у соціальних мережах.

Внаслідок удару БПЛА «Shahed» повністю згоріли два автомобілі, ще два пошкоджені вибуховою хвилею, пошкоджені житлові будинки, гаражі.

Також близько 00:10 сталося влучання ймовірно БПЛА «Шахед» з боку військ країни-агресора в приватне домоволодіння в селищі Великий Бурлук. Внаслідок влучання ворожого безпілотника будинок загорівся. З-під завалів дістали загиблого 76-річного господаря будинку. Будинок повністю зруйновано. З сусіднього домоволодіння поліцейські евакуювали літню жінку.

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На місцях подій працюють всі профільні служби. Слідчі, криміналісти, вибухотехніки збирають речові докази.

Слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що раніше ворог атакував Одесу дронами.

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