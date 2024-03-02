Росіяни атакували Харківщину безпілотниками і вбили чоловіка: поліція документує наслідки атаки російських БПЛА 

Ворожі "шахеди" вдарили по житловому району у Харкові і приватному будинку в селищі Великий Бурлук.
Обстріл Харкова стався близько опівночі.
Про це інформує поліція Харківської області у повідомленні у соціальних мережах.
Внаслідок удару БПЛА «Shahed» повністю згоріли два автомобілі, ще два пошкоджені вибуховою хвилею, пошкоджені житлові будинки, гаражі.
Також близько 00:10 сталося влучання ймовірно БПЛА «Шахед» з боку військ країни-агресора в приватне домоволодіння в селищі Великий Бурлук. Внаслідок влучання ворожого безпілотника будинок загорівся. З-під завалів дістали загиблого 76-річного господаря будинку. Будинок повністю зруйновано. З сусіднього домоволодіння поліцейські евакуювали літню жінку.
На місцях подій працюють всі профільні служби. Слідчі, криміналісти, вибухотехніки збирають речові докази.
Слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, що раніше ворог атакував Одесу дронами.
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