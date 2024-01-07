Росіяни атакували Харківщину: в ОВА розповіли деталі

Російські окупанти продовжують завдавати ударів по населенним пунктам Харківської області. Сьогодні, 7 січня, близько 10:00 та 13:00 ворог обстріляв м. Вовчанськ Чугуївського району.

Про це повідомили у Харківській ОВА.

Внаслідок удару пошкоджено житлові будинки, гараж з автомобілем та підприємство.

За попередніми даними, без постраждалих.

"О 14:30 окупанти завдали удару по с. Нечволодівка Куп'янського району. Пошкоджено приватний будинок. Дані про потерпілих не надходили", - додали в Харківській ОВА.

Раніше ми повідомляли, що окупаційна армія Росії 7 січня здійснила ракетно-авіаційний удар по місту Кролевець Конотопського району на Сумщині. За попередніми даними, пошкоджено 23 приватних будинки. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

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