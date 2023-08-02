Росіяни атакували Київ дронами: показали фото наслідків

Вночі проти середи, 2 серпня, російські окупаційні атакували іранськими дронами-камікадзе на Київ. Рятувальники показали наслідки падіння уламків у місті.

У пресслужбі ДСНС показали фото та розповіли про наслідки.

Внаслідок атаки пошкоджено фасад адміністративної будівлі від 9 до 11 поверху. На місці обстрілу рятувальники обстежили пошкоджену будівлю. Пожежі не виникло. Також минулося без постраждалих.

Сили ППО збили усі безпілотники, що рухалися у напрямку столиці. / Фото: Управління ДСНС Києва

У Києві внаслідок атаки дронів пошкоджено фасад адміністративної будівлі. / Фото: Управління ДСНС Києва

Крім того, в МВС повідомили, що внаслідок атаки ворожих дронів спалахнула пожежа у приватному будинку на Київщині. Пожежу оперативно ліквідували. Інформація про постраждалих не надходила.

На Київщині через падіння уламків збитих дронів виникла пожежа у будинку. / Фото: МВС

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Нагадаємо, вночі у Києві та області було оголошено повітряну тривогу. Вона тривала від 00:30 до 03:32. У Командуванні ПС повідомили, що в Україну зайшли кілька груп ударних БпЛА. Зокрема, загроза була для Києва та Київської області.

У КМВА повідомили, що під час нічної атаки сили ППО знищили всі БПЛА, що летіли у напрямку Києва. РФ випустила по місту десять дронів-камікадзе. Було зафіксовано падіння уламків збитих дронів у Солом'янському, Голосіївському та Святошинському районах Києва.

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