Росіяни атакували Київську область дронами і ракетами: що відомо про наслідки

Протягом ночі 7 червня армія РФ атакувала Київську область безпілотниками та ракетами. Тривога тривала чотири години. В регіоні працювали сили ППО.

Про це повідомив керівник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.

"Внаслідок повітряної атаки сталася пожежа на одному з промислових обʼєктів в області. Ліквідація наслідків пожежі триває. Всі оперативні служби працюють", - повідомив голова ОВА.



За його словами, минулося без потерпілих.

Як повідомлялося, вночі проти 7 червня Росія здійснила масований ракетний обстріл України. За попередніми, даними ворог використав 8 крилатих ракет Х-101/555.

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