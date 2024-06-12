Росіяни атакували Київську область дронами і ракетами: які наслідки

Вночі 12 червня армія РФ атакувала Київську область безпілотниками та ракетами. Тривога тривала чотири години. В регіоні працювали сили ППО, але сталося падіння уламків.

Про це повідомив керівник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.

"Влучань в об’єкти житлової чи критичної інфраструктури не зафіксовано. Внаслідок падіння уламків одна людина отримала поранення – різану рану ноги. Від госпіталізації постраждалий відмовився", - повідомив керівник ОВА.

За словами Кравченка, через падіння уламків зафіксовано пошкодження низки обʼєктів в двох районах області. В одному районі через падіння уламків загорілося складське приміщення.

В іншому - сталася пожежа на промисловому обʼєкті. Наразі до її ліквідації пожежі залучені пожежно-рятувальні підрозділи Київської області, міста Києва, "Укрзалізниці". Через падіння уламків також пошкоджено приватний будинок, АЗС, гараж.