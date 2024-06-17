"Росіяни атакували кожні кілька тижнів": у Forbes назвали найнебезпечніший аеродром України

Авіаційна база Повітряних сил України Долгінцево є однією з найбільш вразливих баз в Україні. Вона розташована поблизу Кривого Рогу всього в 45 кілометрах від лінії фронту на півдні України.

Про це пише "Forbes".

База вразлива, зокрема через те, що розташована в зоні дії найкращих російських безпілотників "Ланцет".

Росіняи ататували аеропорт кожні кілька тижнів націлюючись на будь-які військові літаки, припарковані просто неба на злітній смузі бази.

Минулого місяця президент України Володимир Зеленський заявив, що протиповітряна оборона є "найбільшим дефіцитом" країни.

На тлі цього Нідерланди організували екстрену спробу поставити більше радарів і ракетних батарей до України.

"Українські бойові бригади зазвичай наголошують на непередбачуваності — усе для того, щоб ускладнити російське націлювання. Їхні пілоти "майже ніколи не злітають з аеродрому і не сідають на той самий аеродром", — сказав генерал Джеймс Гекер, командувач ВПС США в Європі та Африці.

Нагадаємо, днями у повітряному просторі України помітили пасажирський літак. Щоправда, російський

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