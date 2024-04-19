Росіяни атакували Кривий Ріг: є влучання в об'єкт інфраструктури

Російська армія вночі 20 квітня атакувала Кривий Ріг Дніпропетровської області. Сталося влучення в інфраструктурний об'єкт міста.

Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

"Дуже тривожна ніч. Окупанти продовжують терор мирних міст. Ворог атакував Україну, зокрема Дніпропетровську область та Кривий Ріг ракетами та ударними дронами", - наголосив чиновник.

За словами Вілкула, внаслідок влучення в інфраструктурний об'єкт виникла пожежа. Наразі відомо про трьох потерпілих: чоловіки 43 і 53 років, а також 58-річна жінка. Потерпілі чоловіки перебувають у лікарні у стані середньої тяжкості

На місце "прильоту" направлені всі оперативні служби. Триває ліквідація наслідків. Вілкул наголосив, що в Кривому Розі усі служби, лікарні, соціальні установи працюють, електроенергія є.

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