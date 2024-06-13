Росіяни атакували Новомосковськ на Дніпропетровщині: що відомо про наслідки

Армія РФ вдарила по Новомосковську на Дніпропетровщині. Станом на зараз відомо про двох постраждалих дітей.

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Як повідомив Лисак, у 3-річної малої вибухова травма, садна та подряпини. Вона перебуває у лікарні, її стан оцінюють як середньої тяжкості.

"Ще в однієї дівчинки, 12 років, гостра реакція на стрес. Оговтуватися буде вдома", – зазначив він.

Внаслідок обстрілу виникла пожежа. Пошкоджено 9 житлових будинків.

Нагадаємо, окупаційні війська Росії 8 червня завдали подвійного удару безпілотниками по Покровській громаді на Дніпропетровщині. Внаслідок ворожої атаки постраждав рятувальник, він у тяжкому стані.

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