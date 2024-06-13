Росіяни атакували Новомосковськ на Дніпропетровщині: що відомо про наслідки

Деталі з'ясовуються.
Армія РФ вдарила по Новомосковську на Дніпропетровщині. Станом на зараз відомо про двох постраждалих дітей.
Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Як повідомив Лисак, у 3-річної малої вибухова травма, садна та подряпини. Вона перебуває у лікарні, її стан оцінюють як середньої тяжкості.
"Ще в однієї дівчинки, 12 років, гостра реакція на стрес. Оговтуватися буде вдома", – зазначив він.
Внаслідок обстрілу виникла пожежа. Пошкоджено 9 житлових будинків.
Нагадаємо, окупаційні війська Росії 8 червня завдали подвійного удару безпілотниками по Покровській громаді на Дніпропетровщині. Внаслідок ворожої атаки постраждав рятувальник, він у тяжкому стані.
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