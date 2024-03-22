Росіяни атакували об’єкт критичної інфраструктури в Івано-Франківській області: фото

Цієї ночі окупаційна армія РФ атакувала об’єкт критичної інфраструктури в Івано-Франківській області. На місці "прильотів" сталася пожежа.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

Рятувальникам вдалося ліквідувати пожежу, площа якої склала близько 900 кв.м. В ДСНС наголошую, що повідомлення про займання надійшло о 03:40, а 10:06 його вдалося ліквідувати. До ліквідації пожежі було залучено 169 чоловік особового складу та 56 одиниць техніки.

За попередньою інформацією, на місці події травмовано дві особи.

Фото наслідків

Вночі ворог атакував один із об’єктів критичної інфраструктури Прикарпаття. / Фото: УДСНС в Івано-Франківській області

Вночі ворог атакував один із об’єктів критичної інфраструктури Прикарпаття. / Фото: УДСНС в Івано-Франківській області

Росіяни атакували об’єкті критичної інфраструктури в Івано-Франківській області. / Фото: УДСНС в Івано-Франківській області

Росіяни атакували об’єкті критичної інфраструктури в Івано-Франківській області. / Фото: УДСНС в Івано-Франківській області

Росіяни атакували об’єкті критичної інфраструктури в Івано-Франківській області. / Фото: УДСНС в Івано-Франківській області

Росіяни атакували об’єкті критичної інфраструктури в Івано-Франківській області. / Фото: УДСНС в Івано-Франківській області

Нагадаємо, очільниця ОВА Світлана Онищук повідомила, що вночі 22 березня РФ атакувала Івано-Франківську область дронами і ракетами. Сталися влучання по об’єкту критичної інфраструктури.

Читайте також: