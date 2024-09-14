Росіяни атакували Одещину ракетою з касетною бойовою частиною, є загиблі та травмовані

Внаслідок російського ракетного удару по Одеському району загинула подружня пара, ще одна жінка дістала травми.

Також пошкоджені будівлі.

Про це повідомив керівник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"Внаслідок російської ракетної атаки, попередньо, з забороненою касетною бойовою частиною, у передмісті Одеси пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди. Під час проведення обстеження виявлені тіла двох загиблих: чоловіка та жінки 1958 та 1962 років народження. Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким загиблих", - написав він в Телеграм.

Крім того, за словами Кіпера, постраждала 65-річна жінка, яка отримала осколкове поранення голови та правого кульшового суглобу.

"Постраждала госпіталізована до лікарні у стані середнього ступеню важкості", - повідомив він.

За його словами, правоохоронці фіксують наслідки чергового терористичного акту росіян проти цивільного населення Одещини.

Нагадаємо, раніше ввечері в Одесі та Одеській області пролунали вибухи.

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