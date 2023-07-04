Росіяни атакували Первомайський на Харківщині: кількість постраждалих зросла

У вівторок, 4 липня, армія РФ атакувала місто Первомайський у Харківській області. Кількість поранених зросла до 31, серед них 10 дітей: 2 немовлят — 1 рік та 10 місяців.

Про це повідомив Генеральний прокурор України Андрій Костін у Мережі.

"Ще один воєнний злочин. Зухвале нехтування всіма нормами міжнародного права. Розпочато провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)", - написав він.

За даними МВС України, внаслідок вибуху спалахнула пожежа, пошкоджені автомобілі та житлові будинки.

"Постраждалих доставили до медичного закладу. Найменшій дитині один рік. Пошкоджена багатоповерхівка. Зафіксовані загоряння автомобілів", - йдеться у повідомленні.

На місці продовжують працювати необхідні служби.

Додамо, за попередньою інформацією, обстріл було здійснено фугасним снарядом.

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