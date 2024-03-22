Росіяни атакували Полтавщину: є пошкодження інфраструктури, сталися відключення світла

Вночі 22 березня армія РФ атакувала Полтавську область. Минулося без жертв та постраждалих, але є пошкодження, також в регіоні введено графіки відключень світла.

Про це повідомив очільник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін.

"На Полтавщині застосовані превентивні вимкнення підстанцій та введений графік аварійних відключень на всі 10 черг. Ситуація – на контролі. Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання. Розгортаємо в області пункти незламності, щоб доки тривають роботи, люди могли зарядити ґаджети і бути постійно на зв'язку.", - йдеться у повідомленні.

За словами голови ОВА, уламками пошкоджено покрівлі трьох приватних будинків у Миргородському районі. Крім того, Пронін зауважив, що мобільні вогневі групи відпрацювали по повітряним цілям у Кременчуцькому районі.

Як повідомлялося, у Сумській області ввели графіки відключень світла у населених пунктах Сумського, Конотопського та Шосткинського районів.

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