Росіяни атакували Полтавську область дронами: які наслідки

Інформації про потерпілих немає.
Вночі проти 17 березня росіяни атакували Полтавську область. Внаслідок падіння уламків БпЛА були застосовані аварійні відключення світла в Кременчуцькому районі.
Про це повідомив керівник Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут.
З його слів, ППО відпрацювала по ворожих цілях. Втім, сталися падіння уламків збитих цілей.
"Унаслідок падіння уламків БпЛА були застосовані аварійні відключення електромережі в Кременчуцькому районі. Без світла залишились 1035 побутових та 41 юридичний споживач. Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання людям", - повідомив чиновник.
Також Когут уточнив, що минулося без постраждалих.
Як повідомлялося, вночі 17 березня над Україною кружляли ворожі безпілотники. Працювали сили ППО, також у низці міст та регіонів пролунали вибухи.