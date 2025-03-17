Росіяни атакували Полтавську область дронами: які наслідки

Інформації про потерпілих немає.

Вночі проти 17 березня росіяни атакували Полтавську область. Внаслідок падіння уламків БпЛА були застосовані аварійні відключення світла в Кременчуцькому районі.

Про це повідомив керівник Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут.

З його слів, ППО відпрацювала по ворожих цілях. Втім, сталися падіння уламків збитих цілей.

"Унаслідок падіння уламків БпЛА були застосовані аварійні відключення електромережі в Кременчуцькому районі. Без світла залишились 1035 побутових та 41 юридичний споживач. Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання людям", - повідомив чиновник.

Також Когут уточнив, що минулося без постраждалих.

Як повідомлялося, вночі 17 березня над Україною кружляли ворожі безпілотники. Працювали сили ППО, також у низці міст та регіонів пролунали вибухи.

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