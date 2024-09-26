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Росіяни атакували Прикарпаття: пошкоджено об'єкт інфраструктури

Росіяни атакували Прикарпаття: пошкоджено об'єкт інфраструктури

Рятувальники. / Фото: Associated Press

Минулося без постраждалих

Вночі проти 26 вересня під час повітряної тривоги російські безпілотники атакували Прикарпаття. Внаслідок цього було пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури.

Про це повідомила керівниця Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук.

За її словами, частина Івано-Франківська частково залишилася знеструмленою. Енергетики вже працюють над відновленням енергопостачання.

"Для ліквідації наслідків на місце події оперативно прибули всі відповідні служби. Пожежу, яка виникла на місці падіння, ліквідовано. Минулося без постраждалих", - наголосила чиновниця. 

Як повідомлялося, РФ атакувала Івано-Франківськ безпілотниками. У місті лунали сильні вибухи та спрацювали сили ППО.

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