Росіяни атакували ракетами спальний район Харкова: Терехов про деталі удару

Російська армія вночі 6 квітня завдала ракетних ударів по Харкову. Окупанти атакували житловий масив Олексіївка. Є жертви.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

"Опівночі, доки харків'яни мирно спали, окупант двічі ударив ракетами по спальному району Олексіївки. Загинуло шестеро людей. Ще одинадцять цивільних зараз перебувають у лікарнях міста", - йдеться у повідомленні міського голови.

Внаслідок російських ударів пошкоджено дев'ять багатоповерхівок, три гуртожитки, два дитсадки, дві школи, автозаправка та кілька десятків крамниць. Нарахували вже понад 3600 вибитих вікон.

За словами Терехова, вдалося повністю відновити водопостачання до будинків, що зазнали руйнувань.

Нічні удари по Харкову

Після опівночі Харків опинився під обстрілом. Окупанти вдарили балістикою. Були зафіксовані влучання поруч із житловою забудовою.

Після 01:00 в Харкові знову сталися вибухи. Російські війська вдарили по Харкову безпілотниками. Ворожі БпЛА влучили по масовій забудові у Харкові, пошкодили приватні домоволодіння у Малій Данилівці.

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