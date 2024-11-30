Росіяни атакували район міста Дніпра: почалися пожежі, постраждали люди

Увечері в суботу, 30 листопада, під час оголошеної повітряної тривоги пролунав вибух у Дніпровському районі Дніпропетровщини.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“Внаслідок російської атаки сталася пожежа. Інформацію уточнюємо”, - написав він.

Згодом Сергій Лисак уточнив, що загорання сталося на трьох цивільних об'єктах.

"Зайнялися магазин, багатоквартирний та приватний будинки. Рятувальники приборкують вогонь", - написав він, зазначивши, що стало відомо про постраждалих.

Сергій Лисак додав, що упродовж сьогоднішнього дня російська терористична армія також атакувала Нікопольщину: здебільшого дронами-камікадзе, але були й обстріли з артилерії.

“Потерпали Нікополь та Марганецька громада. Пошкоджені приватний будинок і господарська споруда. Люди не постраждали”, - уточнив він.

Нагадаємо, цього ж дня, 30 листопада, окупанти здійснили артилерійський обстріл Мирнограду. В результаті одного з влучань на городі біля житлового будинку загинула 65-річна жінка.

Читайте також: