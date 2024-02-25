Росіяни атакували село в Запорізькій області: є жертви

Окупанти вдарили по населеному пункту під час тривоги.

Вдень 25 лютого російські окупанти завдали удару по селу Широке Запорізького району. Є жертви серед мирного населення.

Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Одна людина загинула. Троє поранених. Такі наслідки ворожого удару по фермерському господарству у селі Малишівка Широківської громади", - наголосив очільник ОВА.

До слова, атака на населений пункт сталася під час однієї з повітряних тривог, яка була пов'язана із загрозою ударів балістичними ракетами.

Нагадаємо, голова Херсонської ОВА повідомив, що протягом 25 лютого окупанти нещадно обстрілюють Херсонщину з різного виду озброєння: танків, мінометів, артилерії, дронів.

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