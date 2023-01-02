Росіяни атакували Сумщину понад сотню разів лише за добу: які громади постраждали

Стала відома ситуація на прикордонні Сумської області станом на 21:30 1 січня 2023 року.

114 ударів по прикордонню Сумщини завдали росіяни протягом дня.

Про це інформує очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Під ворожим вогнем були 5 громад. Зокрема:

По Есманьській громаді ворог випустив 15 снарядів із реактивних систем залпового вогню. А також зі ствольної артилерії було ще 15 прильотів.

Глухівська громада: противник вів вогонь з РСЗВ, 20 прильотів.

Шалигинську громаду армійці РФ обстріляли з мінометів 120 мм калібру, 11 прильотів. І ще було 10 прильотів зі ствольної артилерії.

Краснопільська громада: 6 ворожих мін розірвалися на прикордонні.

Білопільська громада: ворог двічі ударив з мінометів 120 мм калібру. Разом було 27 прильотів.

"У росіян немає нічого святого. Це не новина, звісно, але сьогодні ворог вкотре це довів своїми діями. Внаслідок обстрілу пошкоджено архітектурну пам’ятку - дерев’яну церкву Святої Варвари. А також постраждали пам’ятник, будинок культури та будівля старостату. Віримо в наших захисників і захисниць! Тихої ночі нам, Сумщино!", - йдеться у повідомленні.

Ситуація на Сумщині

Нагадаємо, що раніше росіяни вчергове обстріляли три громади на Сумщині.

До того ж вороги обстріляли прикордоння Сумщини з гелікоптерів.

Напередодні на Сумщині зафіксовано майже два десятки вибухів після обстрілу з території РФ.

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