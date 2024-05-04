Росіяни атакували у Бериславі вантажівку, яка доставляла питну воду (фото)

Вантажівка згоріла.
У суботу, 4 травня, російська окупаційна армія атакували у Бериславі на Херсонщині вантажівку, яка доставляла питну воду.
Про це заявив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
"Сьогодні вранці під ворожий удар у Бериславі потрапила вантажівка, що доставила питну воду місцевим мешканцям", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що російські війська атакували автомобіль дронами. Вантажівка згоріла. Минулося без потерпілих.
Як повідомлялося, росіяни виселяють українців з трьох населених пунктів Херсонщини - Голої Пристані, Коханів та Гладківки. Населення тимчасово розміщують у населених пунктах півдня Херсонської області та у Криму.