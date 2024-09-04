Росіяни атакували Україну безпілотниками, крилатими ракетами та "Кинджалами": де пролунали вибухи

В українців видалася неспокійна ніч.
У ніч проти 4 вересня 2024 року ворог атакував Україні безпілотниками, крилатими ракетами та "Кинджалами".
У відповідь на атаку працювали сили ППО.
Проте у низці українських міст та областей пролунали вибухи, зокрема:
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Полтaвщина;
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Бориспіль/р-н (Kиївщина);
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Kиїв/Бровари;
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Шостка (Сyмщина);
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Сyми;
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Рiвне;
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Луцьк;
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Кривий Ріг;
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Львівшина.
Нагадаємо, що ворог підняв у повітря борти МіГ-31К та ТУ-22М3.
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