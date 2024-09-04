Росіяни атакували Україну безпілотниками, крилатими ракетами та "Кинджалами": де пролунали вибухи

У ніч проти 4 вересня 2024 року ворог атакував Україні безпілотниками, крилатими ракетами та "Кинджалами".

У відповідь на атаку працювали сили ППО.

Проте у низці українських міст та областей пролунали вибухи, зокрема:

Полтaвщина;

Бориспіль/р-н (Kиївщина);

Kиїв/Бровари;

Шостка (Сyмщина);

Сyми;

Львів ;

Рiвне;

Луцьк;

Кривий Ріг;

Львівшина.

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Нагадаємо, що ворог підняв у повітря борти МіГ-31К та ТУ-22М3.

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