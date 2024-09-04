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Росіяни атакували Україну безпілотниками, крилатими ракетами та "Кинджалами": де пролунали вибухи

Росіяни атакували Україну безпілотниками, крилатими ракетами та "Кинджалами": де пролунали вибухи

Вибухи пролунали у різних куточках України

В українців видалася неспокійна ніч.

У ніч проти 4 вересня 2024 року ворог атакував Україні безпілотниками, крилатими ракетами та "Кинджалами". 

У відповідь на атаку працювали сили ППО

Проте у низці українських міст та областей пролунали вибухи, зокрема:

  • Полтaвщина;

  • Бориспіль/р-н (Kиївщина);

  • Kиїв/Бровари;

  • Шостка (Сyмщина);

  • Сyми;

  • Львів;

  • Рiвне;

  • Луцьк;

  • Кривий Ріг;

  • Львівшина. 

Нагадаємо, що ворог підняв у повітря борти МіГ-31К та ТУ-22М3

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