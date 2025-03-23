Росіяни атакували Україну безпілотниками: названо траєкторію руху

Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги.

У ніч проти 23 березня 2025 року ворог атакував українські міста за допомогою ворожих дронів.

Подекуди в областях оголошена повітряна тривога.

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соціальних мережах.

Ворожі дрони, зокрема, рухаються:

Ворожий БпЛА на північ від Києва рухається у південно-західному напрямку.

Ворожий БпЛА на межі Вінницької та Житомирської областей, курс - на Хмельниччину.

Старокостянтинів в укриття, ворожий БпЛА наближається з півночі.

Нагадаємо, увечері 21 березня у Києві під час атаки російських ударних безпілотників уламки ворожого дрона упали на житловий будинок.

Читайте також: