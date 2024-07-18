Росіяни атакували Україну дронами і ракетами: скільки повітряних цілей збила ППО

Вночі проти четверга, 18 липня, армія РФ завдала ударів 16 безпілотниками типу "Shahed-131/136" та керованими авіаційними ракетами - двома Х-59/Х-69 та однією Х-35. ППО збила усі дрони та дві ракети.

Про це повідомив командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук.

Росіяни атакували БпЛА з Курської області РФ та трьома ракетами з південного напрямку

"Загалом радіотехнічними військами виявлено та здійснено супровід 19 повітряних цілей, до відбиття повітряного нападу залучались мобільні вогневі групи Сил оборони України, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, підрозділи радіоелектронної боротьби", - йдеться у повідомленні.

Силам ППО вдалось уразити усі 16 та дві керовані авіаційні ракети Х-59 у Дніпропетровській, Полтавській, Запорізькій, Київській та Харківській областях.

За словами Олещука, більшість цілей знищено на східному напрямку – у зоні відповідальності повітряного командування "Схід".

Як повідомлялося, пізно ввечері 17 липня росіяни атакували Київ дронами. Певну кількість безпілотників знищили сили ППО.

Окрім того, вночі 18 липня РФ вдарила "Шахедами" по Полтавській області. Пошкоджено житловий будинок. Потерпілих немає.

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