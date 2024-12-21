Росіяни атакували Україну дронами: скільки БпЛА було збито і куди цілився ворог

Вночі проти 21 грудня російські військові атакували Україну 113 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками інших типів. Сили ППО знищили 57 дронів.Крім того, 56 - було локаційно втрачено.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

Росіяни запустили безпілотники із напрямків Брянська, Міллерово, Орела, Курська, Приморсько-Ахтарська та Бердянська.

"Станом на 09.00 підтверджено збиття 57 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Хмельницькій, Донецькій, Дніпропетровській та Запорізькій областях", - повідомило командування.

У Запорізькій та Харківській областях збиті ударні БпЛА пошкодили приватні та багатоквартирні будинки, майно та авто мирних мешканців.

Окрім того, вночі окупанти здійснив пуск зенітної керованої ракети С-400 із тимчасово окупованої території Донецької області у напрямку Полтавщини. Попередньо, минулося без наслідків.

Нагадаємо, минулої ночі, 20 грудня, армія РФ потужно вдарила балістикою, авіаційною ракетою і БпЛА. Зокрема,по Києву росіяни вдарили вісьма балістичними ракетами.

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