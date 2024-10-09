Росіяни атакували Україну "Іскандерами" і дронами: скільки повітряних цілей збила ППО

Вночі проти 9 жовтня російська окупаційна армія атакувала Україну ракетами Іскандер-М/KN-23 і безпілотниками "Шахед". Знищено 21 дрон.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

Окупанти завдали удару трьома балістичними ракетам по Полтавській області. Їх росіяни запускали з Курської області. Крім того, 22 БпЛА атакували з російського Приморсько-Ахтарська та мису Чауда в анексованому Криму.

"В результаті протиповітряного бою збито 21 ворожий БпЛА в Одеській, Вінницькій та Київській областях. Ще один ударний безпілотник повернув у напрямку Росії", - йдеться у повідомленні ПС.

Як повідомлялося, цієї ночі ворог атакував безпілотниками. В Україні працювали сили ППО. Подекуди була оголошена повітряна тривога, лунали вибухи.

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