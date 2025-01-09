Росіяни атакували Україну "Шахедами": де лунали вибухи і скільки БпЛА вдалось збити

Понад 20 дронів було локаційно втрачено.
Вночі проти четверга, 9 січня, російські війська атакували Україну 70-ма ударними БпЛА типу Shahed, а також безпілотниками-імітаторами різних типів. Українська протиповітряна оборона знищила 46 дронів.
Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.
"Станом на 09:00 підтверджено збиття 46-ти ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Дніпропетровській, Херсонській та Миколаївській областях", - йдеться у повідомленні.
В Командуванні наголосили, що через падіння збитих ударних БпЛА було пошкоджено приватні будинки на Харківщині, Сумщині та Черкащині.
Зазначається, що 24 безпілотники-імітатори було локаційно втрачено.
Цієї ночі російські військові запускали БпЛА із напрямків Міллерово, Орла, Курська, Брянська та Приморсько-Ахтарська, що в РФ.
Нагадаємо, також вночі було відомо про активність ворожої тактичної авіації на східному напрямку. Окрім того, у низці областей фіксували дрони.
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