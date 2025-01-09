Росіяни атакували Україну "Шахедами": де лунали вибухи і скільки БпЛА вдалось збити

Вночі проти четверга, 9 січня, російські війська атакували Україну 70-ма ударними БпЛА типу Shahed, а також безпілотниками-імітаторами різних типів. Українська протиповітряна оборона знищила 46 дронів.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

"Станом на 09:00 підтверджено збиття 46-ти ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Дніпропетровській, Херсонській та Миколаївській областях", - йдеться у повідомленні.

В Командуванні наголосили, що через падіння збитих ударних БпЛА було пошкоджено приватні будинки на Харківщині, Сумщині та Черкащині.

Зазначається, що 24 безпілотники-імітатори було локаційно втрачено.

Цієї ночі російські військові запускали БпЛА із напрямків Міллерово, Орла, Курська, Брянська та Приморсько-Ахтарська, що в РФ.

Нагадаємо, також вночі було відомо про активність ворожої тактичної авіації на східному напрямку. Окрім того, у низці областей фіксували дрони.

Читайте також:

Жах в Запоріжжі! У людей не було шансів врятуватись!