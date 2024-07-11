Росіяни атакували Україну "Шахедами" і ракетами: скільки повітряних цілей збила ППО

У кількох областях на заході працювали сили ППО.

Вночі проти четверга, 11 липня, російські війська атакували двома балістичними ракетами "Іскандер-М" та шістьма ударними безпілотниками типу "Shahed-131/136". Ракети вдарили по Сумській області. ППО збила усі дрони.

Про це повідомив командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук.

"Ворожі ударні БпЛА були збиті у Миколаївській, Хмельницькій, Львівській та Івано-Франківській областях", - йдеться у повідомленні.

Окупанти запускали "Іскандери-М" із Курської області РФ, а безпілотники - з російського Приморсько-Ахтарська.

Як повідомлялося, напередодні вночі РФ вдарила по енергетичній інфраструктурі. В окремих районах Рівненщини знеструмлювалися побутові та промислові споживачі.

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