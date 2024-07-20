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Росіяни атакували Україну "Шахедами" і ракетами: скільки повітряних цілей збила ППО

Росіяни атакували Україну "Шахедами" і ракетами: скільки повітряних цілей збила ППО

ППО. / Фото: Associated Press

Окупанти вдарили по кількох областях.

Вночі проти 20 липня 2024 армія РФ завдав ударів трьома балістичними ракетами наземного базування "Іскандер-М", однією крилатою ракетою "Іскандер-К" та 16 безпілотниками "Shahed".  Знищено 13 БпЛА. 

Про це повідомив командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук.

Зазначається, що в результаті протиповітряного бою було знищено 12 ударних "Shahed – 131/136" і один БпЛА невстановленого типу.

Росіяни атакували ракетою "Іскандер-М" з Воронезької області. "Іскандер-К" і Shahed окупанти запускали з Курської області. Також ворог використав один БпЛА невстановленого типу.

"Атаковано Харківщину, Полтавщину, Сумщину, Чернігівщину та Київщину", - йдеться у повідомленні. 

Як повідомлялося, вночі 20 липня РФ атакувала об'єкти енергетики у трьох областях - в Полтавській, Сумській і Чернігівській. Знеструмлювалися споживачі. 

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