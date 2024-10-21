Росіяни атакували Україну ударними безпілотниками: названа траєкторія руху

Потурбуйтеся про власну безпеку.
Триває ворожа атака на Україну. Росіяни традиційно використовують ударні безпілотники.
Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соціальних мережах.
Рух ударних БпЛА:
1. Декілька груп БпЛА з Київщини курсом на Житомирщину.
2. Декілька груп БпЛА на Чернігівщині у південно-західному напрямку.
3. БпЛА з півночі Тернопільщини курсом на Хмельниччину.
4. БпЛА на Кіровоградщині, курс - західний.
5. БпЛА на Черкащині, курс - південно-західний.
6. Декілька БпЛА на Полтавщині, постійно змінюють курс.
Нагадаємо, що у Києві працюють сили ППО.
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