Росіяни атакували Україну ударними безпілотниками: названа траєкторія руху

Триває ворожа атака на Україну. Росіяни традиційно використовують ударні безпілотники.

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соціальних мережах.

Рух ударних БпЛА:

1. Декілька груп БпЛА з Київщини курсом на Житомирщину.

2. Декілька груп БпЛА на Чернігівщині у південно-західному напрямку.

3. БпЛА з півночі Тернопільщини курсом на Хмельниччину.

4. БпЛА на Кіровоградщині, курс - західний.

5. БпЛА на Черкащині, курс - південно-західний.

6. Декілька БпЛА на Полтавщині, постійно змінюють курс.

Нагадаємо, що у Києві працюють сили ППО.

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